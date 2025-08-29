İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler

İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler
Haber Videosu

İsrail ordusu, Güvenlik Kabinesi'nden onay çıkmasının ardından Gazze'nin topyekün işgaline başladı. Bölgeye savaş uçaklarıyla havadan bomba yağdıran İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği iddia edilirken, işgalin ilk adımına yönelik saldırılardan ilk görüntüler de geldi. Servis edilen videoda, bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devrede.

SALDIRININ İLK AŞAMASI BAŞLATILDI

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını açıkladı.

İSRAİL SALDIRISINDAN İLK GÖRÜNTÜ

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgalinde ilk adımı atmasının ardından bölgeden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen videolarda İsrail savaş uçaklarının kente bomba yağdırdığı ve bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İSRAİL ORDUSUNDAN İLK AÇIKLAMA

İsrail ordusu, bugün yaptığı ilk açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze'deki sözde geçici günlük "taktiksel ateşkes"in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını bildirdi. Açıklamada, "Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00'dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak" denildi.

Ordu, Gazze Şeridi'nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek için Gazze Şehri'nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahallelerin tamamını yıkıyor ve Filistinli aileleri güvenli bir yere sığınmaktan mahrum bırakıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi

İddianame hazırlandı! 10 CHP'li yöneticiye hapis talebi
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
Gözde Kahveci'den Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım

İrfan'ın eşinden Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıyakup-dadas:

KAH HAR ADINLA itraili kahruperisan eyle allahimmm

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyakup-dadas:

KAH HAR ADINLA itraili kahruperisan eyle allahimm.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

ben CHP'li değilim.... ve, eğer AKP'liler MÜSLÜMANSA, şu soruya cevap versinler : Allah (c.c) ENFAL SURESİ'nin 73. Ayeti'nde "MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE YARDIM ETMELERİNİ" kesin olarak emretmiştir.... "RECEP" ve AKP (İSRAİL HOLDİNG) İsrail Gazze'ye saldırdığında, İran'a saldırdığında, İsrail Yemen'e saldırdığında, GAZZE'YE, İRAN'A, YEMEN'E NEDEN YARDIM ETMEDİNİZ ?.... (Zaten, hâlâ da yardım ETMİYORSUNUZ).... Siz MÜSLÜMAN MISINIZ ?... yoksa SÜSLÜMAN MISINIZ ?.... Cevabınızı bekliyoruz.....

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

pkk akp ye seçim kazandıracak, o da onlara gazzeyi verecek mi acaba, ne dersiniz, ikisi de aynı anda ilerliyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkay Köşdere:

buradan şu yorumu çıkartabiliriz Birleşmiş Milletler veya herhangi birbirini korumaya adanmış organizasyonların hiçbir etkisi yok Her ülke çıkarları doğrultusunda yalnız. ne inanç ne dostluk bu dünyada maalesef tek bir gerçek var ekonomik çıkar. bu minvalde bakıldığında yarın öbür gün herhangi bir saldırı altında ülkemizde sadece kendinden fayda görebilecek bir pozisyonda ona göre ayağımızı denk almamız gerekmekte kanaatindeyim.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı
Dünyadan izole yaşayan Mashco Piro kabilesi komşu köye girdi: Çatışma an meselesi

Kabilenin son hamlesi endişe yarattı: Çatışma an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.