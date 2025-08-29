İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devrede.

SALDIRININ İLK AŞAMASI BAŞLATILDI

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını açıkladı.

İSRAİL SALDIRISINDAN İLK GÖRÜNTÜ

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgalinde ilk adımı atmasının ardından bölgeden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen videolarda İsrail savaş uçaklarının kente bomba yağdırdığı ve bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İSRAİL ORDUSUNDAN İLK AÇIKLAMA

İsrail ordusu, bugün yaptığı ilk açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze'deki sözde geçici günlük "taktiksel ateşkes"in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını bildirdi. Açıklamada, "Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00'dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak" denildi.

Ordu, Gazze Şeridi'nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek için Gazze Şehri'nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahallelerin tamamını yıkıyor ve Filistinli aileleri güvenli bir yere sığınmaktan mahrum bırakıyor.