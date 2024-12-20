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İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı

İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
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İsrail, Beşar Esad'ın devrildiği Suriye'nin Dera kentindeki Yermuk havzasında yer alan 2 köyü daha işgal etti. Ayrıca İsrail askerleri, işgali protesto eden Suriyelilerin üzerine ateş açtı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki katliamlarına devam eden İsrail, bir yandan da Beşar Esad'ın devrildiği Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor.

DERA'DA İKİ KÖYÜ DAHA İŞGAL ETTİLER

İsrail ordusu, güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etti.

PROTESTOCULARA ATEŞ AÇTILAR

Bölge sakinleri ise İsrail'in ülke topraklarını işgalini protesto etti. Gösterilere Suriye'nin yeni bayraklarıyla gelen kalabalıklar, "Defol İsrail" sloganları attı. Gösteri sırasında İsrail güçleri, mevzilendikleri tepelerden kalabalığın üzerine ateş açtı.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

Uzun adam bir eyyy İsrail desin. Hemen geri dönerler.

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Haber YorumlarıMesut Görgülü:

eğer İsrail gelmeye devam ederse Uzun adam 3 ay içinde biter.

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

İsrail karlı çıktı bu işte malum zatların niye sesi çıkmıyor...

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Haber YorumlarıMett Taa:

boyu uzun aklı kısa bop uşağının eserleri

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