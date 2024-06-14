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İsrail sonunda bunu da yaptı! Mancınıkla ateş topu fırlattılar

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Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusunun düzenlediği bir saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Servis edilen videoda İsrail ordusunun Lübnan'a Ortaçağ'dan kalma mancınık benzeri bir sistemle ateş topu fırlattığı görülüyor. İsrailli bir yetkili mancınığın cephaneliğin bir parçası olmadığını, sınırda görevli askerler tarafından Hizbullah savaşçılarının saklandığı bilinen çalılıkları yakmak için yapıldığını söyledi.

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırarak on binlerce Filistinliyi katleden İsrail saldırıları hız kesmeden devam ederken, sosyal medyaya düşen bir görüntü büyük ses getirdi. Arap medyasında da yayınlanan görüntülerde İsrail, Lübnan ile olan sınırında Ortaçağdan kalma bir mancınık sistemini kullandı.

SINIR DUVARI ÜZERİNDEN ATEŞ TOPLARI FIRLATTILAR

Al Jazeera'nın yayınladığı ve Sanad'ın doğruladığı görüntülerde İsrail askerleri alev topu benzeri bir silah kullanıyor. Hizbullah ile yoğun çatışmaların devam ettiği Lübnan'ın güneyindeki sınır duvarı üzerinden ateş topları fırlatıldı. Öte yandan görüntülerde bir İsrail askerinin sınır duvarının üzerinden yay sayesinde yanan bir ok fırlattığı da görülüyor.

GİZLENDİKLERİ ÇALILIKLARI HEDEF ALDILAR

İsmini vermek istemeyen İsrailli bir yetkili NBC News'e yaptığı açıklamada Ortaçağ tarzı mancınığın İsrail ordusunun standart cephaneliğinin bir parçası olmadığını, sınırda görevli askerler tarafından Hizbullah savaşçılarının saklandığı bilinen çalılıkları yakmak için yapıldığını söyledi.

"BU YAYGIN OLARAK KULLANILAN BİR ARAÇ DEĞİL"

Adının açıklanmasını istemeyen yetkiliye göre silahın kullanımına izin verilmedi ve bir daha da kullanılmayacak. İsrail devlet kanalı KAN'a konuşan bir İsrail ordu yetkilisi ise, "Bu yaygın olarak kullanılan bir araç değil" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Lübnan İsrail Gazze Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Serdar Kocakaya:

İsrail tarihi geleneklerine çok bağlı bir topluluk... böylesine teknolojiye sahip bir ülke bunu yapmışsa burada bile sübliminal bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir...

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