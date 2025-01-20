İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
İsrail, esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli bir esirin evine saldırdı. Gazetecilerin bölgeye girişini engelleyen İsrail askerleri, esirin ailesinin evine ses bombası atarak baskın düzenlemeye çalıştı. Esirler Medya Ofisi o anlara dair görüntüleri de paylaştı.
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin, esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli bir esirin Doğu Kudüs'teki evine saldırdığını ve gazetecilerin bölgede çekim yapmasını engellediğini duyurdu.
GAZETECİLERİN BÖLGEYE GİRİŞİ ENGELLENDİ
Esirler Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kudüslü esir Kasım Caafira'ın evinin çevresinde çatışma çıktığını, İsrail güçlerinin gazetecilerin bölgeye girişini engellediğini belirtti.
SES BOMBASI ATILDI
Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin Caafira ailesinin eve baskın düzenlemeye çalıştığı ve ses bombası attığı anlara dair bir görüntü paylaştı.
90 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILDI
Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, geceleyin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.
3 İSRAİLLİ KADIN ESİR TESLİM EDİLDİ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri dün akşam saatlerinde Kızılhaç ekibine teslim etmişti.