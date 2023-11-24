İsrail, serbest bırakılacak Filistinli tutuklulara yasaklar getirdi

İsrail polisi, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere yasaklar getirdi. Basına açıklama yapamayacak olan Filistinliler, ayrıca evinde toplantı da düzenleyemeyecek. Ayrıca serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmalarına da yasak getirildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan ve İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere bazı yasaklar getirdi. Serbest bırakılan Filistinliler, basına açıklama yapamayacak ve evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Öte yandan serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmaları da yasaklandı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPAMAYACAKLAR

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan bilgilendirmeye göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'te yaşayan ve bu akşam serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin basına açıklama yapmasını yasakladı.

CEZASI 18 BİN DOLAR

Ayrıca serbest kalacak tutuklunun evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Buna ek olarak serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmamaları istendi. Bu yasaklara uymayan Filistinli tutuklular yaklaşık 18 bin dolar para cezasına çarptırılacak.

İSRAİL POLİSİ, KUTLAMALARA MÜDAHALE EDECEK

Bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli tutuklarının evlerinin önüne de İsrail polislerinin yerleştirildiği ve olası kutlamalara müdahale edileceği aktarıldı.

39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında Hamas elindeki 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Öte yandan bu akşam 13 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın, 15'i de 18 yaş altı çocuk olmak üzere 39 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Bu tutuklulardan 6'sının evi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alıyor.

AŞIRI SAĞCI BAKAN TÜM TALİMATLARI VERDİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir "gösteriye" dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söylemişti. İsrail polisi, Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı.