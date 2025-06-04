İsrail Savunma Bakanı'ndan Suriye'ye Saldırı Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı'ndan Suriye'ye Saldırı Tehdidi
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Golan Tepeleri'ne düşen roketlerden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı sorumlu tutarak, saldırı tehdidinde bulundu ve yanıt vereceklerini belirtti.

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, işgal altında tuttukları Golan'a düştüğü iddia edilen 2 roketten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 'doğrudan sorumlu' olduğunu öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Suriye'den işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ne atıldığı öne sürülen roketlerden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı sorumlu tutarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şara'nın ' İsrail'e yönelik her tehdit ve roket atışından doğrudan sorumlu' olduğunu öne sürdü.

Bakan Katz, İsrail ordusunun Suriye'ye yakında yanıt vereceğini belirterek, saldırılar düzenleyeceklerini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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