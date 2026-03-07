Haberler

İsrail savaş uçakları, İran'ı vurdu! Üç petrol depolama tesisini hedef aldılar

İsrail savaş uçakları, İran'ı vurdu! Üç petrol depolama tesisini hedef aldılar Haber Videosunu İzle
İsrail savaş uçakları, İran'ı vurdu! Üç petrol depolama tesisini hedef aldılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir saldırı dalgasının başlayacağını açıklamasının ardından ABD ve İsrail, İran'a saldırılara başladı. Savaş uçakları, İran'da Koohak, Şehran ve Karaj'daki üç petrol depolama tesisini hedef aldı.

  • İsrail savaş uçakları, İran'ın Koohak, Şehran ve Karaj'daki üç petrol depolama tesisini hedef aldı.
  • ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
  • İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; ABD Başkanı Donald Trump, bu geceyi işaret ederek saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir saldırı dalgasının başlayacağını açıklamasının ardından İran'ın çok sayıda noktasına füzeler düşmeye başladı.

ÜÇ PETROL TESİSİNİ HEDEF ALDILAR

İsrail savaş uçakları, İran'da Koohak, Şehran ve Karaj'daki üç petrol depolama tesisini hedef aldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İran'ın misillemesi ağır oldu! Dört bir yana füzeler düşüyor
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum