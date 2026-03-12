Haberler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 687'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 687'ye yükseldi
Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan itibaren İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye ulaştığını açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 687'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
