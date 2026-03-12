İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 687'ye yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan itibaren İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye ulaştığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı