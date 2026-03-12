İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 687'ye yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı