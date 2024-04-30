İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi, kendilerine bıçakla saldıran Türk vatandaşını vurarak öldürdü. Gündeme bomba gibi düşen bu olay kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İSRAİL POLİSİNE BIÇAKLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİRKEN VURULDU

34 yaşındaki Hasan Saklanan Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Kızılkalkan tarafından yapılan açıklamada olayda 18 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir polisin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, kadının durumunun ise ağır olduğu bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, olay sırasında Saklanan'ın ateş edilerek öldürüldüğü kaydedildi.

TURİST OLARAK GELDİ

İsrail güvenlik birimlerine dayandırılan habere göre Hasan Saklanan'ın ülkeye 72 saat önce turist olarak geldiği, saldırıda 30 yaşlarında bir İsrail polisinin de hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL POLİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olayın ortaya çıkan görüntülerinde Hasan Saklanan'ın İsrail polisine saldırması ve ardından polisle yaşanan arbedede İsrail polisi tarafından vurulduğu anlar görüldü.