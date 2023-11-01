İsrail Polisi, Siyonizm Karşıtı Yahudilere Fiziksel Müdahalede Bulundu

İsrail polisi, Batı Kudüs'te Siyonizm karşıtı Neturei Karta cemaati mensuplarına fiziksel güç kullanarak müdahale etti. Polis memurlarının grup üyelerine saldırdığı ve copla üzerlerine yürüdüğü görüldü.

İsrail polisi, Batı Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yaşadığı mahallede Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Neturei Karta cemaati mensuplarına doğrudan fiziksel güç kullandı.

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nün yaptığı yazılı açıklama ve paylaştığı görüntülere göre, İsrail polisi Batı Kudüs'teki Haredi mahallesi Mea Shearim'de Filistin bayrağı asan Neturei Karta mensuplarına sert müdahalede bulundu.

Bazı polis memurlarının gruptan bazı kişileri iterek düşürdüğü, yumrukladığı ve ellerinde copla üzerlerine yürüdüğü görüldü.

Neturei Karta, İsrail devletine ve Siyonizm'e dini ve ahlaki gerekçelerle karşı çıkan, dünya genelinde özellikle Filistin'e verdikleri destekle öne çıkan Ultra Ortodoks Yahudi cemaati olarak biliniyor.