İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda, savaş uçakları bir bina ile ilkokulu hedef aldı.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusuna ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesi çevresinde bir bina ile ilkokulu vurdu. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
