İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusuna ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesi çevresinde bir bina ile ilkokulu vurdu. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.