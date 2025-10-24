İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda, savaş uçakları bir bina ile ilkokulu hedef aldı.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusuna ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesi çevresinde bir bina ile ilkokulu vurdu. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya