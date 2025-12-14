İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye'de hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
- İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde insansız hava araçlarıyla bir araç ve motosiklete saldırı düzenledi.
İsrail bölge ülkelerine yönelik saldırılara devam ediyor. İsrail'in bu kez Lübnan'ın güneyine yönelik bir saldırı düzenlediği duyuruldu.
İSRAİL İHALARI VURDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde, bir araç ile motosiklete insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya