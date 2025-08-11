İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 5 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 5 Gazeteci Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 5 gazeteciyi öldürdü. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka da bulunuyor. İsrail, Şerif'in Hamas ile bağlantısını öne sürdü.

İSRAİL ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 5 gazeteci yaşamını yitirdi.

Gazze Şifa Hastanesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef aldı. Saldırıda, gazeteci Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman hayatını kaybetti. İsrail ordusu Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
