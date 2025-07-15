İsrail Ordusundan Suriye Açıklaması: Tehditlere İzin Verilmeyecek

İsrail Ordusundan Suriye Açıklaması: Tehditlere İzin Verilmeyecek
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İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde bir askeri tehdidin oluşmasına izin vermeyeceğini ve buna karşı harekete geçeceğini açıkladı. Süveyda iline ilerleyen tankları hedef alarak saldırılarda bulundu.

İSRAİL ordusu, Suriye'nin güneyinde bir askeri tehdit oluşturulmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğü, Süveyda iline doğru ilerleyen tankları hedef aldığını duyurdu. Saldırıya ilişkin görüntüyü paylaşan İsrail ordusu, söz konusu tankları Süveyda'ya ulaşmalarını önlemek için hedef aldığını belirtti. Suriye'nin güneyinde 'bir askeri varlığın İsrail'e tehdit doğurabileceğini' savunan ordu sözcülüğü, 'Suriye'nin güneyinde bir askeri tehdidin oluşmasına izin vermeyeceklerini ve buna karşı harekete geçeceklerini' bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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