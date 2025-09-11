Haberler

İsrail Ordusundan Gazze'ye Üç Dalga Saldırı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'de 360 noktaya üç dalga halinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. İlk dalga çok katlı binaları, ikinci dalga Hamas ile bağlantılı noktaları, son dalga ise Daraj ve Tuffah semtlerini hedef aldı. Ordunun, Gazze'ye yönelik saldırıların artacağını bildirdi.

İSRAİL ordusu, Gazze kentinde 360 noktaya, üç dalga halinde saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, bugüne kadar hassas istihbarata dayanarak gerçekleştirdiği üç dalgalı saldırıda, onlarca uçak kullanarak 360'tan fazla hedefi vurdu" ifadelerine yer verildi. Saldırıların ilk dalgasında çok katlı binaların hedef alındığı, ikinci dalgada Hamas'la bağlantılı olduğu öne sürülen noktalara saldırılar gerçekleştirildiği, son dalgada da Daraj ve Tuffah semtlerine saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu, ilerleyen günlerde Gazze'ye yönelik saldırıların daha da hızlandırılacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
