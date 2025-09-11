İsrail Ordusundan Gazze'ye Üç Dalga Saldırı

İSRAİL ordusu, Gazze kentinde 360 noktaya, üç dalga halinde saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, bugüne kadar hassas istihbarata dayanarak gerçekleştirdiği üç dalgalı saldırıda, onlarca uçak kullanarak 360'tan fazla hedefi vurdu" ifadelerine yer verildi. Saldırıların ilk dalgasında çok katlı binaların hedef alındığı, ikinci dalgada Hamas'la bağlantılı olduğu öne sürülen noktalara saldırılar gerçekleştirildiği, son dalgada da Daraj ve Tuffah semtlerine saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu, ilerleyen günlerde Gazze'ye yönelik saldırıların daha da hızlandırılacağını bildirdi.