İsrail Ordusundan Gazze'ye Saldırılar Devam Ediyor

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarının devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun dün gece boyu devam eden saldırılarında Gazze'deki Ezher Üniversitesi'ni hedef aldığı belirtildi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve kampüs binalarının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde yer alan Asda bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef aldığı ve saldırıda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail topçu birlikleri ise Vadi Gazze'nin doğusunda konuşlanmış zırhlı araçlarından insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail savaş uçakları, Sabra, El-Cela ve El-Thalathini mahallelerine art arda hava saldırıları düzenledi. Tayaran Kavşağı çevresinde Al-Louh and Abu Shaaban ailelerine ait binalar hedef alındığı saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hedef alınan binalar ve çevredeki evlerde büyük yıkım meydana geldi.

İsrail uçakları ayrıca Gazze'nin merkezindeki Al-Maghazi Kampı'nı da hedef aldı. Saldırıda yaralananların olduğu ve evlerde hasar meydana geldiği bildirildi.