İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

İsrail askerleri Gazze'de başarısız bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı, ekipmanlarına da el konulduğu duyuruldu.

"REHİNE KURTARMA OPERASYONU BAŞARISIZ OLDU"

Filistin direniş hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin rehine kurtarma operasyonuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunun "başarısız" olduğu belirtildi.

İSRAİL ASKERLERİNİN EKİPMANLARINA EL KONULDU

Kassam Tugayları, operasyon bölgesinde düşman unsurlarla çatıştıklarını ve çatışma sonucunda İsrail güçlerinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Ayrıca kurtarma operasyonunda bulunan İsrail askerlerinin ekipmanlarına da el konulduğu duyuruldu.

GEÇEN AYKİ OPERASYON DA BAŞARISIZ OLMUŞTU

Konuyla ilgili olarak İsrail ordusundan şimdiye kadar bir açıklama yapılmış değil. Kassam Tugayları geçtiğimiz ay da başarısız bir rehine kurtarma operasyonu yapıldığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada çıkan çatışmada kurtarılmaya çalışılan esirlerden birinin öldüğü, İsrail askerlerinden de ölenler ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı. İsrail ordusu, daha sonra bu operasyonun başarısız olduğunu doğrulamış ve 2 askerin ağır yaralandığını bildirmişti.