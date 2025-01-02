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Suriye'de kritik öneme sahip Mantara Barajı İsrail'in eline geçti

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırılara devam eden İsrail, Kuneytra bölgesinde bulunan ve ülkenin en büyük barajı olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Mantara Barajı'nı ele geçirdiğini duyurdu.

İsrail, Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana Suriye'deki saldırılarına devam ediyor.

SURİYE'NİN EN BÜYÜK BARAJINI İŞGAL ETTİLER

Son olarak İsrail ordusu, Suriye'nin en büyük su kaynağı olan ve Kuneytra ilinin kırsalında bulunan Mantara Barajı'nın kontrolünü eline geçirdi. Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail askerlerinin Mantara Barajı çevresine yerleştiği ve bölgeyi kuşattığı bildirildi. Al Arabiya da stratejik öneme sahip olan barajın İsrail güçleri tarafında tam anlamıyla ele geçirildiğini doğruladı.

SİVİL HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan İsrail askerleri yine Kuneytra iline bağlı olan Süveyse köyünde sivil halkın işgale karşı düzenlediği protesto gösterisine müdahale etti. Kalabalığın üzerine ateş açılması sonucu 3 sivil yaralandı.

Suriye'de kritik öneme sahip Mantara Barajı İsrail'in eline geçti
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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