İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nden kısmen çekildi

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nden kısmen çekilerek kuşatma altında tuttuğu bildirildi.

Şifa Hastanesi'ndeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ndeki araçlarını kısmen geri çekti ancak bazı askerlerini hastane içinde bıraktı.

"Şifa Hastanesi'nde hareket eden her şeye ateş açıldığı için hastanenin içinde bulunanlar dışarı çıkamıyor." diyen kaynak, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne sığınan bazı hasta ve yakınlarını gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü aktardı.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nin doğumhane binası yakınındaki bölümlerden birine saldırı düzenlediğini dile getiren kaynak, Şifa Hastanesi'nde, yaklaşık 700 hasta ve yaralının yanı sıra 650 sağlık çalışanının olduğunu, bunların dışında da hastaneye sığınan yaklaşık 1000 kişinin bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni tanklarla kuşatmaya devam ettiği belirtildi.

Haberde, Şifa Hastanesi'nin çevresindeki binaların tepelerine yerleşen İsrailli keskin nişancılar ve üzerinde sürekli uçuşlar yapan insansız hava araçlarıyla (İHA) gözetlendiği ifade edildi.

Şifa Hastanesi'nin çevresini kuşatan İsrail ordusuna ait tankların ayrıca yakın noktalara atışlar yaptığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerini doğrudan hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.