İsrail ordusu Lübnan sınırında sivil aracı vurdu, 4 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde sivil bir aracı vurması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, saldırıda hayatını kaybeden bir Kassam Komutanı için taziye mesajı yayımladı.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde sivil bir aracı vurması sonucu ölen 4 kişiden birinin kimliği açıklandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, saldırıda hayatını kaybeden bir Kassam Komutanı için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin komutan yardımcısı Halil Hamid Harraz Ebu Halid olduğu ifade edildi.
İsrail güçleri, dün, Lübnan'ın güneyindeki Kalayla ile Eş-Şaaytiye beldeleri arasındaki yol üzerinde sivil bir aracı vurmuş, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.