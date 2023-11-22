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İsrail ordusu Lübnan sınırında sivil aracı vurdu, 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde sivil bir aracı vurması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, saldırıda hayatını kaybeden bir Kassam Komutanı için taziye mesajı yayımladı.