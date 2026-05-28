İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İSRAİL ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava saldırıları başlattı.

Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Sur kentinin doğu kesimine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in gece saatlerinde Sur'da bir apartmanı ve bir kafeyi bombaladığı belirtilerek, arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı