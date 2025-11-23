İsrail Ordusu, Lübnan'da İHA ile Saldırı Düzenledi: 1 Ölü

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde seyir halindeki bir aracın, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu duyurdu. Saldırıda, aracı kullanan kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin daha önce serbest bırakılan eski esirlerden Muhammed Salih olduğu kaydedildi.