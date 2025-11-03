Haberler

İsrail Ordusu Han Yunus'a Hava ve Topçu Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu Han Yunus'a Hava ve Topçu Saldırıları Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi. Saldırılarda bir grup Filistinlinin yaralandığı, Beni Suheyla ve Abasan Kebir beldelerinin hedef alındığı bildirildi.

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava ve topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

Filistin basını, İsrail ordusuna ait insansız hava uçaklarının (İHA) Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda bir grup Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Haberde, kentin doğusundaki Abasan Kebir beldesi ve çevresi ile Hansa Okulu'nun top atışlarıyla hedef alındığı belirtildi. Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı sahilinde ise İsrail askerlerinin bazı kayıkları vurduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
'Beni takip ediyor sandım' dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı

"Beni takip ediyor sandım" dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.