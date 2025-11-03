İsrail Ordusu Han Yunus'a Hava ve Topçu Saldırıları Düzenledi

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava ve topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

Filistin basını, İsrail ordusuna ait insansız hava uçaklarının (İHA) Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda bir grup Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Haberde, kentin doğusundaki Abasan Kebir beldesi ve çevresi ile Hansa Okulu'nun top atışlarıyla hedef alındığı belirtildi. Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı sahilinde ise İsrail askerlerinin bazı kayıkları vurduğu kaydedildi.