İsrail Ordusu, Hamas'tan İki İsrailli Esirin Cesedini Teslim Aldı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerinin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı kaydedildi. Açıklamada, İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği bilgisi de paylaşıldı.