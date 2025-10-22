İsrail Ordusu, Hamas'tan İki İsrailli Esirin Cesedini Teslim Aldı
İsrail ordusu, Hamas'ın elinde tutulan iki İsrailli esirin cesedinin Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim edildiğini açıkladı. Cesetlerin Gazze'deki İsrail birliklerine ulaştırılacağı belirtildi.
İSRAİL ordusu, Hamas'ın İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerinin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı kaydedildi. Açıklamada, İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği bilgisi de paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya