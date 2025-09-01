İsrail Ordusu, Hamas'ın Yurt Dışındaki Yönetici Kadrosunu Belirtti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas'ın yurt dışında bulunan yönetici kadrosuna ulaşacaklarını ve ordunun operasyonel faaliyetlerini sürdüreceklerini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kuzey Komutanlığı'nda açıklamada bulundu. Zamir, İsrail ordusunun tüm alanlarda tehditleri hedef almaya devam edeceğini söyleyerek, "İsrail ordusu, tüm alanlarda her zaman inisiyatif ve operasyonel üstünlükle saldırgan bir şekilde hareket ediyor" diye konuştu.

Zamir, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye yönelik saldırının İsrail ordusunun Yemen, Lübnan, Suriye ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği bir dizi önemli saldırının devamı olduğunu belirterek, "Hamas'ın yönetici kadrosunun büyük bölümü yurt dışında ve onlara da ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
