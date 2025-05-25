İsrail Ordusu Gazze'ye Girdi: Çatışma Merkezleri Oluşuyor

İsrail Ordusu Gazze'ye Girdi: Çatışma Merkezleri Oluşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği operasyonlarla tüm düzenli piyade ve zırhlı birimlerini bölgeye sevk etti. Çatışmaların yoğunlaşacağı iki ana merkez belirlenirken, ilerlemelerin geçmişe göre daha yavaş gerçekleştiği bildirildi.

İSRAİL ordusunun tüm düzenli piyade ve zırhlı birliklerinin, işgali kalıcı hale getirmek için Gazze'ye girdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu, son olarak paraşütçü tugayının Gazze'ye girdiğini açıkladı. Haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyindeki Han Yunus bölgesinin iki ayrı çatışma merkezi haline geleceği ve İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Filistinlileri sürgün ettiği belirtildi. Haberde ayrıca İsrail ordusuna ait birliklerin, geçmiştekilerin aksine yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.