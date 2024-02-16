İsrail ordusu Gazze'deki hastaneye baskın düzenledi

Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’ne baskın yapan İsrail ordusu, "düzinelerce terör şüphelisini” yakaladığını iddia ediyor.

Baskın ortaya çıkan görüntülerle de konuşuluyor. Görüntülerde, hastane personelinin ve hastaların silah sesleri arasında kaldığı görülüyor.

İsrail, Han Yunus'taki hastanede rehineler olduğu yönünde istihbarat var olduğunu duyurdu.

Hamas bu iddiayı "yalan" olarak nitelendirerek reddetti.

BBC'ye konuşan hastanenin müdürü ise koşulların "felaket” olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun en rütbeli sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yakalananlar arasında 7 Ekim saldırısına katılanlardan biri olduğunu öne sürdü. Bir rehineyi Gazze’ye götüren ambulansı kullanan şoförün de ellerinde olduğunu kaydetti.

Hagari, hastane yerleşkesinde rehine olduğu istihbaratının, yakalanan ve sorgulanan Hamas üyelerinden alındığını da savundu.

Ancak İsrail özel kuvvetleri operasyonunda rehinelere ulaşıldığına ilişkin bir bilgi verilmiş değil.

Buna karşın BBC, duman ve tozla dolan bir koridorda sağlık personelinin hastalara müdahale etmeye çalıştığı bir videoyu doğruladı.

Bir başka videoda İsrail kuvvetlerinin girişini engellemek için insanların kapının önüne mobilya ve diğer eşyaları yerleştirdiği görülüyor.

BBC'ye konuşan hastanedeki bir hemşire, baskın sırasında "çok sayıda köpeğin" hastane içerisine salındığını söyledi.

BBC Arapça'ya konuşan Nasır Hastanesi’nin yöneticisi Nahed Abu-Teima, hastane yakınında birkaç saat boyunca "şiddetli bombardıman ve patlamalar" yaşandığını söyledi.

Nasır, Gazze'de halen faaliyet gösteren az sayıdaki hastaneden biri.

Han Yunus’taki hastane çevresinde İsrail ordusu ile Hamas arasında yoğun çatışmalar var.

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah’a sığınan yüzbinlerce kişiye bu bölgeyi terk etme çağrısı yapıyor.

İsrail ordusu, hastane personelinin ve hastaların ayrılmak zorunda olmadığını kaydediyor.

Baskın sırasında hastanede olan Rawan Al-Mughrabi, isimli eczacı tanıklığını şöyle anlattı:

"Hastaneden çıkıp kontrol noktalarına ulaştığımız anda bina içi polis köpekleri tarafından basıldı. Biz kontrol noktalarında beklerken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

“Hasta ve yaralıların çoğu hastaneden tahliye edildi. Geride çok kritik vakalar kaldı"

Birlemiş Milletler’in Filistin misyonu yetkilileri hastaneye keskin nişancı ateşi açıldığını da savundu.