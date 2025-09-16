Haberler

İsrail Ordusu Gazze'de Yeni Kara Harekatı Başlattı

İsrail Ordusu Gazze'de Yeni Kara Harekatı Başlattı
İsrail ordusu, Gazze kent merkezine geniş çaplı bir kara harekatı başlattı. Saldırılar, Tel Aviv ve çevresindeki şehirlerden duyulan patlamalarla kendisini gösterdi.

İSRAİL ordusu, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı.

ABD basını, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırının başladığını yazdı. İsrail basını da Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden duyulduğunu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını duyurdu.

