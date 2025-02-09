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İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi

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İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran ve "ölüm koridoru" olarak anılan Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekildi. Gazzeliler şu an güneyden kuzeye doğru geçiş yapıyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükler doğrultusunda İsrail'in binlerce saldırı düzenlediği Gazze'de aylar sonra bir ilk yaşandı. İsrail hükümeti, orduya kritik bölgeden çekilmesi için talimat verdi.

İSRAİL KRİTİK BÖLGEDEN ÇEKİLDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran ve "ölüm koridoru" olarak anılan Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekildi. Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı. Gazzeliler şu an güneyden kuzeye doğru geçiş yapıyor.

ASKERİ EKİPMAN VE TESİSLERİ İMHA ETTİLER

İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun (KAN) aktardığına göre, Netzarim Koridoru'ndan çekilme öncesinde İsrail askerleri, geride kalan askeri ekipmanları ve tesisleri imha etti. Basına yansıyan görüntülerde, askerlerin kamplarda bulunan malzemeleri ateşe verdiği görüldü.

NETZARİM KORİDORU'NUN ÖNEMİ

Netzarim Koridoru, İsrail'in Gazze'yi kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölen en kritik askeri noktalardan biri olarak biliniyor. Bölgenin askeri varlıklardan arındırılması, İsrail'in kuzey Gazze'de kalıcı bir askeri varlık oluşturma planlarından geri adım attığına dair işaretler taşıyor.

İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

durup dururken israilin kuklası hamasın saldırıyı başlatması iyimi oldu sonucunda olanlardan filistin halkı ne kazandı ne kaybetti israil ne kaybetti ne kazandı aynı anda suriyeden esadın rusyaya kaçması suriyeyinin kritik bölgesini israilin işgal etmesi bunların hepsi bir tesadüfmü ortalıkta müslüman kılığında dolanıp siyonist israilin ekmeğine yağ süren pek çok ülke ve insan var çağrı cihazlarını düşmanlarına satıp patlatan şeytani zekaya sahip bir ülkeyle yalnız sağ olsa Atatürk başa çıkardı

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