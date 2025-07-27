İsrail Ordusu Alıkoyduğu Handala Gemisini Aşdod Limanı'na Getirdi

İsrail Ordusu Alıkoyduğu Handala Gemisini Aşdod Limanı'na Getirdi
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İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda alıkonulan Handala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı. Gemideki 21 mürettebat, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı.

İSRAİL ordusunun alıkoyduğu Handala gemisinin Aşdod Limanı'na ulaştığı duyuruldu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla İtalya'dan 21 aktivistle 20 Temmuz'da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Handala gemisine İsrail ordusu tarafından müdahale edilmesinin ardından, geminin Aşdod Limanı'na vardığı bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulmalarının ardından Handala gemisinin 21 kişilik mürettebatı ile Aşdod Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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