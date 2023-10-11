Haberler ›› Dünya ›› İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Evi Bombalandı

İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Evi Bombalandı

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti. Bu iddia, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı. Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' adlı kapsamlı bir saldırı başlatmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 900 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 500 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 21 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 130 kişi yaralandı.