İsrail, nükleer tesise yaptığı saldırının görüntülerini yayınladı

İsrail, nükleer tesise yaptığı saldırının görüntülerini yayınladı
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İsrail, nükleer tesise yaptığı saldırının görüntülerini yayınladı
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İsrail ordusu, İran'da hava saldırısı düzenlediği İsfahan nükleer tesisinden görüntüleri yayınladı. Paylaşılan görüntülerde tesisin bir kısmında hasar meydana geldiği görüldü.

İsrail ordusu, hedef aldığı İsfahan nükleer tesisinin görüntülerini paylaşırken; görüntülerde tesisin bir kısmının hasar aldığı görüldü.

İsrail, 13 Haziran'dan bu yana İran'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsfahan nükleer tesisine saldırı düzenledi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

İsrail Ordusu, hava saldırısı düzenlediği İsfahan nükleer tesisinden görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde tesisin bir kısmında hasar meydana geldiği görüldü.

"VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, saldırıya ilişkin "İsfahan'daki nükleer tesis, nükleer silah üretme yolunda uranyum zenginleştirme aşamasından sonraki kademe olan uranyumu dönüştürmek için kullanılıyor. Hava Kuvvetleri santrifüj üretmek için kullanılan binalarla birlikte merkezi tesisi vurdu. İran nükleer projesini vurmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

UYARILARA KULAK ASMADILAR

Saldırıların başladığı günden itibaren başta Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu olmak üzere çok sayıda bilim kuruluşu nükleer tesislere saldırı düzenlenmemesi gerektiğini belirten açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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