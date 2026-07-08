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İsrail: Lübnan ile görüşmeler gelecek hafta Roma'da başlayacak

İsrail: Lübnan ile görüşmeler gelecek hafta Roma'da başlayacak
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile müzakerelerin bir sonraki turunun gelecek hafta Roma'da yapılacağını duyurdu.

İSRAİL Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Lübnan ile müzakerenin bir sonraki tur görüşmesi gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak" dedi.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında yaptığı görüşmede, Tel Aviv-Beyrut müzakerelerine ilişkin bilgi verdiğini duyurdu. Saar, İsrail, Lübnan ve ABD'nin yaklaşık iki hafta önce 'tarihi bir çerçeve anlaşmasına' vardığını söyleyerek, "Lübnan ile görüşmeler gelecek hafta Roma'da yeniden başlayacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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