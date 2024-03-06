İsrail limanlarına gemi göndermekle itham edilen Limak Holding önünde protesto eylemi

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını protesto eden bir grup, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 150'ye yakın gemiyi İsrail limanlarına ulaştırdığı iddiasıyla Limak Holding'i protesto etti.

İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen gün ciddileşirken, Tel Aviv yönetimine de birçok ülkeden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail'e gemi göndermekle itham edilen Limak Holding protesto edildi.

İSRAİL'E GEMİ GÖNDERMEKLE SUÇLADIKLARI LİMAK HOLDİNG'E PROTESTO

Limak Holding'in Ankara'daki merkez binası önünde toplanan bir grup, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, 150'ye yakın gemiyi İsrail limanlarına ulaştırmakla suçladıkları Limak Holding'i protesto etti.

"KATİL İSRAİL" SLOGANLARI ATTILAR

Filistinlilerle dayanışma mesajı veren grup, holding binası önünde "Katil İsrail" sloganları attı. Öte yandan grupla, çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı.