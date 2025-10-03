İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda Alıkoyduğu 4 İtalyan Parlamenteri Serbest Bıraktı

İSRAİL'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, filoda yer alan İtalyan Demokratik Parti'den (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto'nun, İsrail tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.

Bakanlık, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na nakledildiklerini ve buradan Roma'ya giden uçağa bindirildiklerini kaydetti. İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğle saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor.