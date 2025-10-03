Haberler

İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda Alıkoyduğu 4 İtalyan Parlamenteri Serbest Bıraktı

İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda Alıkoyduğu 4 İtalyan Parlamenteri Serbest Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığını ve Tel Aviv'den Roma'ya giden bir uçakla geri döneceklerini açıkladı.

İSRAİL'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, filoda yer alan İtalyan Demokratik Parti'den (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto'nun, İsrail tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.

Bakanlık, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na nakledildiklerini ve buradan Roma'ya giden uçağa bindirildiklerini kaydetti. İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğle saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP il kongresi davası ertelendi! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.