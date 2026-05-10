İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri serbest bırakıldı

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskında alıkoyduğu iki aktivist, sınır dışı edildi. Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı edilen aktivistlerin soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'e ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Kişk ile Avila'nın bugün İsrail'den sınır dışı edildikleri kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı sürdüreceği ve ablukanın ihlalini kabul etmeyeceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
