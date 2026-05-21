İsrail, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı değerlendiriyor

İsrail, Türkiye ile derinleşen diplomatik kriz nedeniyle İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı değerlendiriyor.

Böyle bir adım atılması halinde Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in Türkiye'deki tek resmi diplomatik temsilciliği olarak kalacak.

Haber ilk olarak İsrail basınında Ynet Global internet sitesinde yer aldı. Haberde Türkiye'ye atanan İsrailli diplomatların şu anda Bulgaristan'da görev yaptığı, yerel çalışanların ise evden çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

BBC Türkçe'nin konuştuğu İsrailli yetkililer, başkonsolosluğun kapatılması konusunda tartışma yürütüldüğünü doğruladı ancak henüz alınmış bir karar olmadığını söyledi.

Aynı kaynak, tartışmalar arasında bu boş binaların ciddi maliyet oluşturduğunu savunanlar olduğunu belirtti.

Ancak bazı yetkililerin ise İstanbul'daki konsolosluğun kapatılması halinde ileride yeniden açılmasının zor olabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği açık kalacak. Ancak Büyükelçilik Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılardan bu yana fiilen personelsiz durumda bulunuyor.

İstanbul'un iş merkezlerinden birinde bulunan başkonsolosluktaki diplomatlar da geri çekilmişti. O tarihten bu yana hem büyükelçilikte hem de konsoloslukta yalnızca Türk çalışanlar görev yapıyor.

İstanbul'daki konsolosluk binası yakınlarında yetkililer olaydan, ayrıntı vermeden, "dini istismar eden bir terör örgütünü" sorumlu tutmuştu.

Türkiye ise İsrail'de büyükelçi yerine maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi, 7 Ekim saldırıları sonrası geri çağrılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail hükümetini ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle eleştiriyor.

Erdoğan, Netanyahu'yu daha önce Hitler'e benzetmiş ve "soykırım" yapmakla suçlamıştı.

Türkiye, İsrail ile ticareti durdurdu. Ankara, 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile ithalat ve ihracatın tamamen durdurulduğunu, bu süreçte hiçbir mal için gümrük işlemi yapılmadığını söylüyor.

Türk hükümeti, tek istisnanın İsrail işgali altındaki Filistin Toprakları ile yapılan ticaret olduğunu vurguluyor.

Türkiye, 1949 yılında İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olmuştu.

İki ülke, İsrail askerlerinin 2010 yılında uluslararası sularda Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskın düzenleyerek sekizi Türk vatandaşı dokuz aktivisti ardından bozulan ilişkileri 2016'da yeniden normalleştirmişti.

İsrail donanması, 15 Mayıs'ta Marmaris'ten Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu da durdurmuştu. Bu filo, İsrail'in Gazze'deki deniz ablukasını delerek yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail tarafından engellenen üçüncü filo oldu.

