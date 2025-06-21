İsrail, İsfahan'daki Nükleer Tesise Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL ordusu, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisi hava saldırılarıyla vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 50 savaş uçağının yaklaşık 150 bomba taşıdığı hava saldırısında, İsfahan'daki nükleer tesisin yanı sıra 4 balistik füze bataryasının da vurulduğu belirtildi. İsfahan'daki nükleer tesise yönelik saldırıda, santrifüj üretim tesisinin vurulduğu ve ciddi hasar oluşturulduğu bildirildi. Saldırılarda, insansız hava araçlarını fırlatmak için konuşlandırılmış kamyonların, İran ordusuna ait radar sistemlerinin ve hava savunma sistemlerinin de hedef alındığı kaydedildi.