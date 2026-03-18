İsrail: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'a düzenlenen hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in öldürüldüğünü ileri sürdü. Katz, ilerleyen günlerde büyük sürprizler olabileceğini belirtti.

İSRAİL Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusu tarafından gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

Güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in hedef alındığını ve öldürüldüğünü ileri sürdü. İran ve Hizbullah'a karşı yürütülen askeri operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirten Katz, ilerleyen günlerde 'büyük sürprizler' olabileceğini ifade etti.

Katz ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna 'herhangi bir üst düzey İranlı yetkiliyi ek bir onaya ihtiyaç duymadan ortadan kaldırma' yetkisi verdiklerini de sözlerine ekledi.

Söz konusu suikast iddiasına ilişkin Tahran yönetiminden veya İran resmi makamlarından henüz bir doğrulama yapılmadı.

