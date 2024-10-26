İsrail: Misilleme operasyonunun adı "Tövbe günleri"

İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısına misilleme olarak dün gece gerçekleştirdiği saldırıların detayları ortaya çıktı.

İsrailli yetkililer İran'a 3 saldırı dalgası gerçekleştirildiğini duyurdu. İkinci ve üçüncü dalgalar füze ve İHA üretim tesislerine odaklandı. İsrail ordusu, " İran'a misilleme saldırısına 100 savaş uçağı katıldı" açıklamasında bulundu. İsrail basını ise, 3.5 saat süren saldırıda 20 hedefin vurulduğunu belirterek, "Operasyonun adı Tövbe günleri" ifadelerini kullandı.

"MİSİLLEME SALDIRISI TAMAMLANDI VE HEDEFLERİNE ULAŞILDI"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bu sabah yaptığı açıklamada, İran'a yönelik misilleme saldırısının tamamlandığını belirtti. IDF Sözcüsü Daniel Hagari saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, "Uçaklarımız kısa bir süre önce İran'daki askeri hedefleri vurduktan sonra güvenli bir şekilde geri döndü. Bu, İran'ın son aylarda İsrail Devleti'ne yönelik saldırılarına yanıttı. Misilleme saldırısı tamamlandı ve hedeflerine ulaşıldı" dedi. Hagari olası bir karşı saldırı konusunda ise, " İran'daki rejim gerilimi tırmandırma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız. Mesajımız açıktır: İsrail'i tehdit eden ve bölgeyi daha geniş bir gerilime sürüklemek isteyen herkes ağır bir bedel ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

2 İRAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

İran ordusu, İsrail'in askeri hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında 2 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Hava Savunma Kuvvetleri; Tahran, Huzistan ve İlam kentlerindeki askeri tesislerine düzenlenen saldırıların engellendiğini ifade etti.

İRAN'DAN "SALDIRIYA KARIŞILIK VERECEĞİZ" MESAJI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti. Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." dedi.

SURİYE'Yİ DE VURDU

İsrail ordusu eş zamanlı olarak Suriye'ye de saldırdı. Şam yakınlarında ve Humus'ta da patlama sesleri duyuldu. İki kentte de Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN KINAMA: İSRAİL, BÖLGEMİZİ DAHA BÜYÜK SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRDİ

Öte yandan; Türkiye, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Saldırının "en güçlü şekilde kınandığı" kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi;

"Gazze'de soykırım işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail'in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.

Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu'da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır."