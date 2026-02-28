Haberler

İsrail İran'a saldırı başlattı, Tahran'da patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Tahran'da patlama sesleri duyulması ve füze saldırıları hakkında haberler geldi.

İsrail, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için harekete geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakın gelecekte misilleme olarak bir füze saldırısının beklendiği de belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülke genelinde "özel ve kalıcı bir olağanüstü hal" ilan ettiğini açıkladı.

İran medyasına göre, başkent Tahran'da şehir merkezinde üç patlama sesi duyuldu.

Ülkenin yarı resmi Fars haber ajansı önceTahran'da Cumhuriyet bölgesine birkaç füzenin isabet ettiği yönünde haberler alındığını bildirdi.

Fars haber ajansı daha sonra Tahran'ın kuzey ve doğusunda birkaç yeni patlama sesi duyulduğunu aktardı.

BBC
