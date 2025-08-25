İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: 6 Ölü, 86 Yaralı
İsrail ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybederken, 86 kişi yaralandı. Saldırının hedefleri arasında Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ve enerji tesisleri yer aldı.
İSRAİL ordusunun, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposuna hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, İsrail ordusunun düzenlemiş olduğu saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 86 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya