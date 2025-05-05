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Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı

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İsrail savaş uçaklarının, Yemen'e hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İsrail'in 10'dan fazla hedefe 48 bomba attığı belirtilirken; daha önce de hava saldırılarıyla hedef alınan Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı ve Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Husiler'e yönelik tehdidinin ardından İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları düzenlediği belirtildi. İsrail basınına bilgi veren İsrailli üst düzey bir yetkili, savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı.

10'DAN FAZLA HEDEFE 48 BOMBA

İsmi açıklanmayan söz konusu yetkili, onlarca savaş uçağının gerçekleştirdiği saldırıdan önce İsrail'in ABD'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

Kanal 12 televizyonunun güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail savaş uçaklarının Yemen'de 10'dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba attığı kaydedildi.

Daha önce de hava saldırılarıyla hedef alınan Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu bildirildi. Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise hava saldırısı sonrası Husilerden gelecek karşı saldırılara hazırlandıklarını belirtti.

HUDEYDE LİMANI HASAR ALDI

Yemen'deki Husiler ise ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı'nın ABD ve İsrail tarafından düzenlenen 6 hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının Telegram hesabında paylaştığı haberde, Hudeyde Limanı'nın ABD ve İsrail tarafından 6 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. Hudeyde kentindeki Bacil ilçesinde yer alan Bacil çimento fabrikasının de İsrail saldırısında vurulduğu kaydedildi.

NETANYAHU TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından dün saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." demişti.

Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben GurionHavaalanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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