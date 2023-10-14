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İsrail'in vurduğu Bureij mülteci kampındaki evler harabeye döndü

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında bulunan evler yerle bir oldu. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti