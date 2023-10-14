İsrail'in vurduğu Bureij mülteci kampındaki evler harabeye döndü
Dünya Haberleri
İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında bulunan evler yerle bir oldu. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti
- İsrail'in vurduğu Bureij mülteci kampındaki evler harabeye döndü
Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti
GAZZE - İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında bulunan evler yerle bir oldu. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti
İsrail, ayrım gözetmeksizin Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçaklarının dün hedef aldığı Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında bulunan harabeye döndü. Park halindeki araçların kullanılamaz hale geldiği, sokakların molozla kaplandığı görüldü.
Yerel kaynaklara göre mülteci kampını hedef alan saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, İsrail ordusu, Hamas'ın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve provokasyonlarına tepki olarak başlattığı Mescid-i Aksa Tufanı Operasyonu'na karşılık Demir Kılıçlar Operasyonu başlatmıştı.