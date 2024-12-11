Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

İsrail'in Suriye topraklarında devam ettiği işgal böyle görüntülendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de işgale başlayan ve 300'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun ülkenin güneybatısındaki Kuneytra kenti sokaklarında mevzilenen tankları ilk kez görüntülendi.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini devirdi.

ORDU ŞAM'A 20 KM YAKLAŞTI

Esad'ın ülkeden kaçışıyla birlikte Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal eden İsrail ordusu, ilerleyişini devam ettirerek Şam'a 20 km kadar yaklaştı.

İSRAİL TANKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'de 300'den fazla hava saldırısı düzenleyerek Kuneytra kentini işgal eden İsrail'in buradaki tankları ilk kez görüntüledi. Sahadaki muhabirlerin kaydettiği çekimlerde, Kuneytra sokaklarında mevzilenen İsrail tankları görülüyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

İsrail'in Suriye topraklarında devam ettiği işgal böyle görüntülendi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Dükkanına gelen onu görünce şaşkına dönüyor
img

İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti
img

Verdiği kararları spiker bile anlayamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.