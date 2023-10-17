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İsrail'in Sredot kentinde Türk gazetecilere roket düştü

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Dünya Haberleri

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - SDEROT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

İsmail Coşkun İsrail Dünya Haberler

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