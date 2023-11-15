İsrail'in Şifa baskını ABD'yi karıştırdı! Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık grup Biden'ı soykırımla suçladı

İsrail ordusu gece saatlerinde içeride Hamas üyelerinin saklandığını iddia ederek Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. İsrail'in bu hamlesinin ardından en büyük destekçisi ABD'de ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçisi kalabalık bir grup, "Biden içeride saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz" sloganı attı.

7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 40 gündür bomba yağdırıyor. 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu dün gece yarısı ise günlerdir kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.

İSRAİL'DEN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN BASKIN

Hamas militanlarının içeride bulunduğunu iddia ederek Şifa Hastanesi'ne giren ve binada arama yapan askerler, "Teslim olun" çağrısında bulunurken, İsrail ordusunun gece saatlerindeki bu hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı.

KALABALIK BİR GRUP BEYAZ SARAY ÖNÜNDE TOPLANDI

Günlerdir aralarında onlarca bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskın sonrası soluğu Beyaz Saray binası önünde alan Filistin destekçisi kalabalık bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.

"BIDEN İÇERİDE SAKLANAMAZSIN"

Çok sayıda protestocu tek bir ağızdan "Biden içeride saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz" sloganı attı.