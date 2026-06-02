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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 468'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 468'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 577 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 128 sağlık çalışanı bulunuyor.

İSRAİL ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 468'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında 3 bin 468 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 577 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin 128'ini sağlık çalışanlarının oluşturduğu, 371 sağlık görevlisinin de İsrail saldırılarında yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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