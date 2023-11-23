İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 4 kişi öldü
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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin henüz Tel Aviv'den bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.
Akşam saatlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen hava saldırısına ilişkin Tel Aviv'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Dünya