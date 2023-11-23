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İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 4 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin henüz Tel Aviv'den bir açıklama yapılmadı.