İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Burj Rahal'da bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan ise saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.