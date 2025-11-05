Haberler

İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Burj Rahal'da bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan ise saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi

"İlk kez benden duyacaksınız" diyerek açıkladı: Dilek Hanım'ın...
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Özgür Özel: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi

"İlk kez benden duyacaksınız" diyerek açıkladı: Dilek Hanım'ın...
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı

Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa'nın açık olmamasından kaynaklanıyor

"Yargıtay ile AYM arasında karmaşa var" diyerek reçeteyi verdi
Vahim görüntüler! Küçücük çocuk ailesinin yanında sigara içti, bir de halka çıkardı

Küçücük çocuğun vahim halleri! Bir de halka çıkardı
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Kayyum atanan Hat Holding ne iş yapar?

Kayyum atanan Hat Holding ne iş yapar? Faaliyetleri mercek altında
Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu

Duygusal anlar! Kurada ismini görenler gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.